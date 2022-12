Will Neu-Mama Ivana Santacruz noch mehr Nachwuchs?

Eine Großfamilie kommt für Ivana Santacruz (26) wohl eher nicht infrage. Die Tänzerin und ihr Verlobter Abbas Mourad (29) begrüßten im vergangenen Juli ihren Sohn Hady auf der Welt. Seitdem hält die "BumBum"-Interpretin ihre Follower stets über ihren Alltag als Neu-Mama auf dem Laufenden. Auch wenn sie total glücklich darüber ist, ein Kind bekommen zu haben, möchte sie keine weitere Schwangerschaft durchleben: Ivana kann sich momentan keinen weiteren Nachwuchs vorstellen!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Sängerin ihren Fans im Sinne eines Q&As einige Fragen. So wollte ein User von ihr wissen, ob sie bereit für eine zweite Schwangerschaft wäre. "Ich will nie wieder schwanger sein... Ich habe mir immer zwei Kinder vorgestellt, aber noch eine Schwangerschaft halte ich nicht aus", gab die 26-Jährige ehrlich zu. Sie betonte jedoch, dass das ihre momentane Einstellung sei – ob sie in zehn Jahren anders darüber denke, könne sie derzeit noch nicht abschätzen.

Warum hat Ivana die Schwangerschaft so mitgenommen? In der Vergangenheit hatte die Beauty bereits vier Fehlgeburten erlitten, weshalb sie vor der Geburt ihres Sohnes ständig mit der Angst gelebt hat, das ein weiteres Mal durchleben zu müssen. "Zehn Monate lang musste ich mir jeden Tag selbst eine Spritze geben und viele andere Medikamente nehmen", erklärte die Neu-Mama und merkte an, dass sie zusätzlich mit einigen Begleiterscheinungen zu kämpfen hatte.

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz und Abbas Mourad mit ihrem Baby

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz im September 2022

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz während ihrer Schwangerschaft im März 2022

