Lana Del Rey (34) ist verliebt! Nach heißen Spekulationen hatte die "Don’t Call Me Angel"-Interpretin Anfang Oktober endlich ihre neue Liebe bestätigt: Sie ist mit Reality-TV-Star und Polizist Sean Larkin zusammen. Auf ein offizielles Paar-Foto mussten die Fans jedoch ziemlich lange warten. Jetzt endlich ist es soweit: Lana fühlt sich offenbar bereit dazu, ihr Glück auch mit ihrer Community zu teilen – und veröffentlichte das erste gemeinsame Bild mit ihrem Liebsten!

Diese beiden Turteltauben scheinen sich nicht mehr loslassen zu wollen! Auf Lanas neuem Instagram-Foto steht Sean hinter ihr, hält die Sängerin mit einem Arm fest an sich gezogen und drückt ihr sanft einen Kuss auf den Kopf. Die 34-Jährige schmiegt sich ihrerseits an ihren Schatz und hält sich mit beiden Händen an Seans Arm fest. Lana ließ die Aufnahme ganz für sich sprechen und versah sie lediglich mit einer Mandarine und einem Herz-Emoji.

Bei diesem verschmusten Anblick wurde den Followern natürlich mächtig warm ums Herz. In den Kommentaren ließen sie die Musikerin wissen, wie sehr sie sich für sie freuten: "Wir lieben es, dich so zu sehen" oder "Du siehst so glücklich aus", schrieben zwei der User unter den Schnappschuss.

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Getty Images Sean Larkin im Lincoln Center in New York

ActionPress Sean Larkin und Lana Del Rey, Oktober 2019

