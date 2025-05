Privater Schnappschuss: Lana Del Rey knutscht ihren Ehemann

Lana Del Rey (39) hat nun seltene Einblicke in ihre Beziehung zu Ehemann Jeremy Dufrene gewährt. Die Sängerin postete auf Instagram ein inniges Selfie, das sie beim leidenschaftlichen Kuss mit ihrem Liebsten zeigt, und ließ ihre Fans damit an ihrem Glück teilhaben. Neben dem Kussfoto präsentierte Lana zudem einen Schnappschuss von verführerischer Valentino-Lingerie, offenbar als Vorgeschmack auf ihr Outfit für die Met Gala. Während Fans in den Kommentaren begeistert über ihren Look spekulierten, ließ Lana vorerst offen, ob Jeremy seine Frau zu dem berühmten Mode-Event begleiten wird.

Für Gesprächsstoff sorgt derzeit aber nicht nur Lanas Garderobe, sondern auch ihre Musik: Bei ihrem Auftritt auf dem Stagecoach Festival überraschte sie das Publikum mit einem neuen Song, in dem sie sehr persönliche Details über ihre Ehe preisgibt, wie Daily Mail berichtet. In dem Lied "Stars Fell On Alabama", das Fans auch "Husband of Mine" nennen, besingt sie die frische Beziehung zu Jeremy offen und lässt darin durchblicken, dass das Paar möglicherweise keinen Ehevertrag abgeschlossen hat. In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Fans besorgt um Lanas Millionenvermögen, falls die Ehe scheitern sollte.

Lana und Jeremy, der als Sumpftour-Guide arbeitet, lernten sich erst wenige Monate vor der Hochzeit kennen und sorgten mit ihrer schnellen Vermählung für Schlagzeilen. Obwohl der Mann an ihrer Seite zehn Jahre älter ist als sie, scheint Lana auf den Altersunterschied keinen Wert zu legen. In einem Song entschuldigt sie sich sogar schon im Voraus bei ihm für mögliche Kritik: "Ich entschuldige mich jetzt schon für die Kommentare über die Linien in deinem Gesicht – sie sind die Landkarte deines schönen Lebens."

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und Jeremy Dufrene im September 2024

ActionPress Lana Del Rey mit dem Krokodiljäger Jeremy Dufrene

