Liebesbeweis: Lana Del Rey verewigt ihren Mann auf Jeanshose

Lana Del Rey (39) hat mit einem kleinen Detail ihrer Liebe zu ihrem Ehemann Jeremy Dufrene Ausdruck verliehen. Die beiden heirateten im September des vergangenen Jahres und scheinen sich von Tag zu Tag mehr zu lieben. Auf Instagram präsentierte die Sängerin eine Jeans, auf der über der Gesäßtasche der Name "Dufrene" in geschwungener roter Schrift eingestickt war. Die Musikerin kombinierte das personalisierte Kleidungsstück mit einem schlichten cremefarbenen Longsleeve und einer schwarzen, gesteppten Schultertasche.

Das kleine Detail an ihrer Jeans sorgte bei ihren Fans für Begeisterung. In den Kommentaren wurde Lana mit zahlreichen roten Herz-Emojis überhäuft, viele Social-Media-Nutzer schrieben, dass sie die 39-Jährige lieben. Weitere User kommentierten unter anderem: "Du bist so eine süße Ehefrau" und "Oh mein Gott, du siehst so schön aus." Auf einem anderen Bild der Fotostrecke zeigt sich Lana nämlich völlig ohne Make-up.

Ihre Jeans sorgte nicht nur in den Kommentaren für Begeisterung, sondern lenkt den Blick einmal mehr auf die romantische Liebesgeschichte des Paares. 2019 hatte Lana Jeremy, der als Bootskapitän Alligatortouren in Louisiana anbietet, auf einer seiner Ausflüge kennengelernt. Nachdem sie sich Anfang 2024 wiedergesehen hatten, sprang der Funke über. Ihre Hochzeit fand genau an dem Ort statt, an dem sie sich erstmals begegnet waren. Für die Zeremonie wählte Lana ein traditionelles weißes Spitzenkleid mit Rüschen, während Jeremy in einem schlichten schwarzen Anzug vor den Altar trat, wie Daily Mail berichtete.

Instagram / honeymoon Lana Del Rey im Februar 2025

ActionPress Lana Del Rey mit dem Krokodiljäger Jeremy Dufrene

