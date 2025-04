Lana Del Rey teilt ein neues Bild mit Ehemann Jeremy Dufrene

Lana Del Rey (39) überraschte ihre Fans mit bisher ungesehenen Fotos aus ihrem privaten Leben. Die Sängerin, bekannt für Hits wie "Born to Die" und "Summertime Sadness", teilte neue Einblicke in ihre Hochzeit mit dem Alligator-Tour-Guide Jeremy Dufrene, die bereits im September 2024 in Louisiana stattfand. Die romantischen Aufnahmen zeigen das Paar mit passenden Kapitänsmützen, auf denen "Bride" und "Groom" gestickt ist. Auch Momente aus einem alligatorbezogenen Geburtstagsfest mit Jeremys drei Kindern aus einer früheren Beziehung bekamen ihre Follower zu sehen. "Das waren verrückte neun Monate", schrieb Lana in ihrem Instagram-Post.

Die Hochzeit war ein intimer und entspannter Anlass, der inmitten der malerischen Sumpfgebiete des Bayous stattfand, wo Jeremy arbeitet. Das Paar traf sich dort ursprünglich 2019 bei einer seiner Airboat-Touren. Lana wählte für ihren großen Tag ein bodenlanges, weißes Kleid mit Rüschen, während Jeremy in einem eleganten Anzug erschien. Die Zeremonie spiegelte ihre Liebe zu Familie und Natur wider. "Jeremy ist der Eine, und wir sind unglaublich glücklich", äußerte sich Lana nach der Trauung im Netz. Auch die Liebe zur Musik bleibt präsent: Neben ihren persönlichen Updates kündigte die Sängerin außerdem ihren Auftritt beim Stagecoach-Festival in Kalifornien an.

Privat scheint die Beziehung zu Jeremy für Lana eine neue Form von Ruhe gebracht zu haben. Jeremy, bekannt für seine charmante Art und abenteuerliche Touren, führt ein bodenständiges Leben in Louisiana, das sich stark von Lanas sonstigen Hollywood-Kreisen unterscheidet. Nach jahrelangen Beziehungen zu prominenten Persönlichkeiten wie Barrie-James O'Neill und Francesco Carrozzini (42) scheint die Sängerin endlich ihre Balance gefunden zu haben. Ihre Fans zeigen sich begeistert von den Einblicken in diese unerwartete, aber liebevolle Verbindung.

Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Jeremy Dufrene und seine 3 Kinder posieren mit einem Alligator-Kuchen

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

