Bisher waren es nur Spekulationen, jetzt bestätigt Lana Del Rey (34) ihre neue Liebe! Seit einigen Tagen brodelte die Gerüchteküche: Die Sängerin soll den Polizisten Sean Larkin daten, der bereits in einigen US-Reality-Shows zu sehen war. Die beiden waren Ende September bei einem romantischen Spaziergang im New Yorker Central Park gesichtet worden. Bisher schwiegen sie zu den Liebesgerüchten. Jetzt äußert sich Lana endlich zum ersten Mal zu ihrer Beziehung!

"Ich wusste nicht, dass wir fotografiert werden, sonst hätte ich etwas anderes angezogen", scherzte die "Summertime Sadness"-Interpretin in einem Interview mit der Los Angeles Times und gab gleichzeitig zu, vergeben zu sein. Dass sie und Sean in einem so privaten Moment geknipst werden, hätte Lana wohl nicht gedacht: "Es ist lustig, weil ich jahrelang mit jemandem zusammen war und wir hatten nie das Problem."

Auf die Frage, ob es ihre Fans vielleicht störe, dass sie einen Polizisten datet, reagierte Lana ganz gelassen: "Die Sache ist die, er ist ein guter Cop. Er sieht immer beide Seiten."

Getty Images Sean Larkin im Lincoln Center in New York

Getty Images Lana Del Rey bei der Lacma Art + Film Gala 2018

Getty Images Lana Del Rey bei den ASCAP Pop Music Awards 2018

