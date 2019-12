Final-Zeit bei Queen of Drags! Am heutigen Abend wird sie endlich gekürt: Deutschlands erste Travestie-Königin. Seit Wochen kämpfen die besten Drag-Stars des Landes in Heidi Klums (46) TV-Show um den großen Titel. Vava Vilde (30), Yonce Banks und Aria Addams (22) sind die drei letzten Teilnehmerinnen, die sich Chancen auf den Sieg ausrechnen dürfen. Doch welche Künstlerin hat sich mittlerweile die größte Fan-Base aufbauen können? Die Promiflash-Leser finden: Aria sollte das Finale für sich entscheiden.

Während sie in den ersten Folgen der Sendung noch des Öfteren als Wackelkandidatin von der Jury kritisiert wurde, steht Aria nun ganzen oben auf der Favoritenliste der Zuschauer. Mit 48,5 Prozent der Stimmen konnte die Drag-Queen die meisten Teilnehmer einer entsprechenden Promiflash-Umfrage von sich überzeugen. Mit 35,6 Prozent und mehr als 300 Votes weniger belegt Yonce den zweiten Platz. Vava bildet mit den verbleibenden 15,9 Prozent das Schlusslicht.

Während Yonce mit ihren konstanten Performances die Juroren stets in Begeisterung versetzen konnte, überraschte Konkurrentin Vava von Woche zu Woche vor allem mit speziellen Kostümen und unterhaltsamen Shows auf der Bühne. Aria, die zuletzt immer neue Facetten von sich gezeigt hatte, sicherte sich durch ihre sensationelle Entwicklung im Laufe der Wochen die Aufmerksamkeit von Zuschauern und Juroren.

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, "Queen of Drags"-Star

Anzeige

Instagram / vavavilde Drag-Star Vava Vilde

Anzeige

Instagram / aria_addams Aria Addams,"Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de