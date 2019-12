Am 8. Januar ist es endlich so weit: Sebastian Preuss gibt sein Debüt bei Der Bachelor! Im Oktober stellte der Sender den Kickbox-Weltmeister offiziell als Andrej Mangolds (32) Nachfolger vor. Die Dreharbeiten liegen bereits hinter dem Hottie, aber die Zuschauer fiebern der TV-Ausstrahlung schon seit Wochen aufgeregt entgegen. Jetzt bekommen sie einen kleinen Vorgeschmack auf Bastis erste Nacht als neuer Rosenkavalier – welche Lady hat wohl die Nase vorn?

Im RTL-Pressebereich gibt es schon Bilder aus Folge ein von "Der Bachelor" 2020 – und die beweisen: Die 22 Ladys sind beim Anblick des durchtrainierten Sportlers hin und weg. Wioleta und Desiree haben bei ihrer Ankunft an der Villa zumindest ein breites Lächeln auf den Lippen. Erstere hat im Laufe des Abends sogar das Privileg des ersten Einzelgesprächs mit Basti. Hand in Hand suchen sich die beiden ein ruhiges Plätzchen. Auch Leah Marie kommt in den Genuss eines ungestörten Moments mit dem Blondschopf.

Offenbar sorgt eine der Rosenanwärterinnen für eine Überraschung, denn ihre Kolleginnen sitzen plötzlich ganz geschockt auf dem Sofa. Doch nach dem spaßigen Teil folgt der ernste: Aufnahmen zeigen Basti mit dem berüchtigten Rosenstrauß und nicht jede Kandidatin bekommt eine Schnittblume. Macht sich Jessica etwa Sorgen, dass sie ihre Koffer packen muss? Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin sieht zumindest nicht sehr zuversichtlich aus. Welche der Beautys es in die nächste Runde schafft, erfahren die Fans natürlich erst bei der Ausstrahlung am 8. Januar ab 20.15 Uhr auf RTL oder schon eine Woche zuvor auf TVNOW.

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss mit seinen 22 Kandidatinnen

TVNOW Wioleta Psiuk und Sebastian Preuss in der ersten Folge von "Der Bachelor"

TVNOW Jessica Fiorini und Jennifer Rath in der ersten Nacht der Rosen

TVNOW Wioleta und Desiree bei ihrer Ankunft an der Bachelor-Villa

TVNOW Sebastian Preuss und Leah Marie Kruse bei "Der Bachelor"

TVNOW Die Kandidatinnen in Folge eins von "Der Bachelor"



