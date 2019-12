Julia Harting kann so leicht nichts vom Sport abhalten! Eigentlich hat die Leichtathletin in ihrem Privatleben gerade wortwörtlich alle Hände voll zu tun: Im vergangenen Mai brachte sie Zwillinge zur Welt. Auch wenn die Babys zumindest kurz nach der Geburt gerne mal etwas lauter waren, hielten sie ihre Mutter bislang offenbar nicht von der Arbeit ab: Die 29-Jährige steckt mitten im Training für die Olympischen Spiele 2020!

In einem Gespräch mit Leichtathletik erklärte Julia: "Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio möchte ich auf jeden Fall erreichen. Dafür trainiere ich!" Die beliebte Sportveranstaltung beginnt im Juli des kommenden Jahres – und damit knapp ein Jahr nachdem die Kinder der Blondine das Licht der Welt erblickten.

Mit dem Training habe die Sportlerin nur zwei Monate nach der Entbindung angefangen. Damit Julia ihr Ziel erreichen könne, greife Robert ihr seitdem so gut es geht unter die Arme: "Ich habe viel Hilfe. Robert investiert viel Zeit in die Kinderbetreuung. Eigentlich sollte es sogar noch mehr sein, aber er ist beruflich mehr eingespannt, als wir dachten."

Instagram / jufi_discus Julia und Robert Harting, deutsche Sportler

Anzeige

Instagram / jufi_discus Julia Harting im November 2019

Anzeige

Instagram / jufi_discus Julia Harting im August 2019

Anzeige

Wie findet ihr, dass Julia nur zwei Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge schon wieder mit dem Training weitergemacht hat? Ich denke, sie hätte sich eine längere Pause nehmen sollen. Ich finde es klasse. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de