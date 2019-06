Doppeltes Babyglück für Robert Harting (34)! Erst im Januar verkündete der Olympia-Star, dass er und seine Frau Julia Fischer zum ersten Mal Eltern werden. Damals bettelte der Diskuswerfer scherzhaft bei seinen Followern um jede Menge Windeln, denn Robert und Julia erwarteten nicht nur ein, sondern gleich zwei Babys. Jetzt hat das Warten auf den Kindersegen endlich ein Ende: Robert ist Vater von Zwillingen geworden – und die stellen gleich einen Rekord auf!

Das verkündete der Profisportler selbst auf Instagram. Dort postete er ein Bild einer kleinen Tafel, auf der "Harting Double Trouble arrived May 30th 2019" steht, also auf Deutsch: "Der doppelte Harting-Ärger kam am 30. Mai 2019". Mit der Verkündung der Geburt ließen sich Robert und Julia eine geschlagene Woche Zeit. Über ein Bild von den beiden Kleinen können sich Roberts Follower noch nicht freuen. Der stolze Papa versicherte allerdings: "Die Zwillinge wachsen und sind supersüß – und laut und süß und laut… und haben Hunger."

Mit der Geburt ihrer Zwillinge hat Julia sogar einen neuen Klinikrekord aufgestellt. "Wir sind dem Geburtsklinik-Team sehr dankbar. Julia hat einen neuen Charité-Rekord. Sie hatte 3820g + 3015g Kind im Bauch", schrieb Robert in seinem Post und verriet damit gleich, wie schwer seine Babys bei der Geburt waren.

Instagram / derharting Robert Hartings Baby-Verkündung

Instagram / jufi_discus Julia und Robert Harting, deutsche Sportler

Getty Images Robert Harting und Julia Fischer im Dezember 2013

