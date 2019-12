Carina Spack und Serkan Yavuz' Liebe überwindet schon jetzt Grenzen! Seit wenigen Tagen dürfen die beiden Bachelor in Paradise-Sieger ihre Beziehung endlich auch öffentlich ausleben. Aufgrund der Verzögerung zwischen Drehschluss und Ausstrahlung der Kuppelshow hatten sie ihre Gefühle einige Wochen verstecken müssen. Dass sich das nun geändert hat, feiern die beiden, indem sie ihren Followern Einblicke in ihre Pärchenzeit bieten. Ein Clip dürfte den Fans da wohl alles andere als alltäglich vorgekommen sein!

In ihrer Instagram-Story zeigte Carina ihrer Community eine Menge witziger Videos mit ihrem Serkan (26). Ob er die Veröffentlichung der Aufnahmen allerdings auch so lustig findet wie sie? Immerhin filmt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihren Liebsten ungeniert bei dessen Toilettengang. "Was machst du da? Kacki?", will die Reality-Lady von ihrem Partner wissen. "Nein, Pippi", antwortet der nur sichtlich peinlich berührt.

Einblicke dieser Art wird es vermutlich auch weiterhin bei den Turteltauben geben. In einem Post betonte Carina am Mittwoch: "Alles in allem hat mir die ganze 'Bachelor in Paradise'-Reise so viel gegeben, dass wir euch auch, zumindest in einem kleinen Teil, etwas wiedergeben möchten und euch weiterhin an unserer Reise teilhaben lassen werden."

Instagram / carina_spack Serkan und Carina, "Bachelor in Paradise"-Paar 2019

Anzeige

Instagram / carina_spack Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / carina_spack "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de