Schocknachricht für alle Fans der Serie Krass Schule – Die jungen Lehrer! Seit 2018 flimmert die beliebte Vorabend-Daily supererfolgreich über die deutschen TV-Bildschirme und fesselt täglich Tausende Fans. Von der ersten Stunde an gehört die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Pia Tillmann (31) alias Sara Schäfer zum Lehrer-Cast – doch damit ist jetzt endgültig Schluss: Pia hört bei "Krass Schule" auf!

Am Freitag feiert das TV-Format sein großes Staffel-Finale – und entlässt damit auch einen seiner Serien-Lieblinge: Die 31-Jährige hat in der dramatischen Doppelfolge ihre letzten Szenen. Im Promiflash-Interview erklärt die Blondine, warum sie der Scripted-Reality-Soap adieu sagt. "Ich habe immer wieder mal mit dem Gedanken gespielt, weil es dann doch keine unerhebliche Belastung ist, das Familienleben, vor allen Dingen aber Henry und einen Vollzeit-Dreh unter einen Hut zu bekommen", erklärt sie offen. Die Entscheidung sei bereits im August gefallen, so Pia.

Einen genauen Grund für ihren Ausstieg benennt die Mutter des zwei-jährigen Henrys nicht: "Für mich gab es nicht den einen Grund. Es war eine Aneinanderreihung von verschiedenen Dingen, die mich am Ende dazu bewegt haben, diesen Schritt zu gehen." Pia ist sich sicher: sie werde vor allem das Team hinter der Kamera und ihre engen Kollegen vermissen.

Ausstrahlung des Finales als Doppelfolge am Freitag, 20. Dezember 2019, schon ab 16:00 Uhr, bei RTL2 und die Wiederholung der letzten Folge am Montag, 23. Dezember 2019 um 17:05 Uhr.

RTL II Die Stars von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTLZWEI Pia Tillmann als Sara Schäfer aus "Krass Schule"

RTL II Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

