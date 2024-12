Süß: Zico Banach trägt sein Hochzeitsdatum unter der Haut

Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) haben am 13. Dezember den Bund fürs Leben geschlossen. Aktuell genießen die beiden Frischvermählten einen romantischen Urlaub in New York. Doch neben Sightseeing und Großstadtflair gab es für die beiden auch ein ganz besonderes Highlight: Der einstige Bachelorette-Kandidat hat sich in einem New Yorker Tattoo-Studio zwei bedeutungsvolle Tattoos stechen lassen, wie er stolz in seiner Instagram-Story zeigt. Auf seiner Haut verewigt sind nun das Hochzeitsdatum der beiden und der Name "Pepe".

Der Name hat dabei eine tiefere Bedeutung – denn Pepe ist der gemeinsame Sohn von Pia und Zico. Der kleine Junge kam im März dieses Jahres zur Welt und ist seitdem der perfekte Abschluss des Familienglücks des frisch verheirateten Paares. Der Realitystar ließ sich so nicht nur ein Symbol der Verbundenheit zu seiner Frau, sondern auch zu seinem Sohn tätowieren. Mit dem Ergebnis scheint Zico mehr als zufrieden zu sein. Er bedankt sich bei dem Tätowierer, indem er schwärmt: "Danke, dass du diesen Tag und den Namen unseres Sohnes unter meiner Haut verewigt hast. Deine Arbeit ist mega geworden!"

Pia und Zico gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Juli dieses Jahres überraschte er die ehemalige Köln 50667-Darstellerin mit einem romantischen Heiratsantrag. Diesen Monat war es dann auch schon so weit: Die beiden gaben sich in einer privaten Zeremonie auf dem Standesamt das Jawort. Gegenüber VIP.de verriet die 38-Jährige, dass sie im kommenden Jahr noch einmal groß heiraten wollen.

Instagram / piatillmann Zicho Banach, Pepe Moe und Pia Tillmann im Mai 2024

Instagram / zicoriccardo Ringe von Pia Tilmann und Zico Banach

