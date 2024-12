Zico Banach und Pia zeigen Hochzeitsfotos zu Weihnachten

Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten Zico Banach (33) und Pia Tillmann (38) haben sich am 13. Dezember dieses Jahres das Jawort gegeben. Auf Instagram gewähren die TV-Darsteller ihren Fans nun einen Einblick in ihren großen Tag. Mehrere Fotos zeigen Pia und Zico glücklich in ihren Hochzeitsoutfits. Pia trägt ein weißes Spitzenoberteil und einer weißen Hose, zu der sie eine gleichfarbige Strickjacke kombiniert hat. Zico hingegen ist ganz in Schwarz gekleidet. Statt eines klassischen Anzugs trägt der einstige Bachelorette-Kandidat einen Rollkragenpullover und eine Goldkette.

Einige Schnappschüsse zeigen die beiden auch nach der Trauung. Pia trägt dabei einen großen, weißen Fellmantel. Zico strahlt mit einer lässigen Sonnenbrille und einem eleganten Mantel. Die Realitystars laufen auf der Straße Hand in Hand und scheinen dabei sichtlich viel Spaß zu haben. Zico hält eine Flasche Bier und eine Zigarette in der Hand und trägt ein breites Lächeln im Gesicht. Auch Pia wirkt überglücklich und schaut ihren Gatten verliebt an. Zu den Fotos ihrer Hochzeit schicken die frischvermählten Eheleute ihren Fans Weihnachtsgrüße. "Wir wünschen euch und euren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest", schreiben sie und fügen glücklich hinzu: "Für uns das erste Weihnachten als Mann und Frau, ein Fest, was sich mit unseren Kindern komplett anfühlt."

Für Zico und Pia ist es nicht nur das erste Weihnachten als Mann und Frau, sondern auch das erste Fest als gemeinsame Eltern. Im März dieses Jahres kam ihr kleiner Sohn Pepe zur Welt und machte Pia somit zur stolzen Zweifach-Mama. Die Köln 50667-Darstellerin hat nämlich bereits einen Sohn namens Henry aus einer vorherigen Beziehung. Als glückliche Patchwork-Familie freuen sich die TV-Stars nun offenbar auf die gemeinsamen Feiertage.

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach, Pepe Moe und Pia Tillmann im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach, Pia Tillmann und Pia's Sohn Henry im November 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige