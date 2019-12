Alle Fans von Eric Stehfest (30) müssen jetzt ganz stark sein! Der Schauspieler begeisterte in den vergangenen Wochen mit seinem Eiskunstlauf-Talent nicht nur die Jury von Dancing on Ice, sondern schlitterte auch in die Herzen der Zuschauer. Am Ende ging er sogar zusammen mit seiner Eiskunstlaufpartnerin Amani Fancy (22) als strahlender Gewinner der zweiten Staffel hervor. Doch der Triumph hatte für viele Bewunderer des 30-Jährigen einen bitteren Beigeschmack: Bevor Eric die Siegertrophäe entgegennahm, verkündete er, dass er seine TV-Karriere an den Nagel hängen wird!

Der Sport auf dem Eis, den der Dresdner in den vergangenen Wochen ausüben durfte, habe ihm geholfen, eine wichtige Entscheidung für sein Leben zu treffen. "Ich werde mich als Eric Stehfest aus der Öffentlichkeit zurückziehen – und das hier bei 'Dancing on Ice' ist ein ganz, ganz krönender Abschluss gewesen", gab er kurz vor der Siegerehrung bekannt. Von diesem Entschluss zeigten sich alle Beteiligten der Show überrascht. "Ich muss meine Kraft dafür nutzen, die Menschen da draußen an sich zu erinnern", erklärte Eric weiter.

Bei der Aftershow-Liveshow auf Facebook gab der Autor weitere Gründe bekannt, warum er sich dazu entschieden hat, nicht mehr vor die Kamera zu treten. In den vergangenen Jahren habe der ehemalige GZSZ-Star keine Pause gemacht, ist Vater geworden und hat geheiratet. "Ich muss gestehen, ich brauche jetzt erst mal Zeit, um nachzudenken. Ich bin als Schauspieler losgezogen und wusste nicht, wer Eric Stehfest ist. Ich habe mich hinter Rollen versteckt. Hier auf dem Eis stand Eric Stehfest", beschrieb der Ex-Let's Dance-Kandidat. Nun habe er sich selbst gefunden und möchte sich Zeit geben, um zu schauen, wie es zukünftig mit ihm weitergehen wird.

Getty Images Eric Stehfest und Amani Fancy

Anzeige

Getty Images Amani Fancy und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Edith und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de