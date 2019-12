Am Freitagabend fand die zweite Staffel von Dancing on Ice ihren großen Höhepunkt: Joey Heindle (26), Lina Larissa Strahl (22) und Eric Stehfest (30) kämpften in zwei Kür-Runden um den heiß begehrten Pokal. Doch wer trat letztendlich in die Fußstapfen von Vorstaffelsiegerin Sarah Lombardi (27) – das Publikum und die Jury haben entschieden: Eric und Eiskunstlaufpartnerin Amani Fancy (22) haben die Show gewonnen!

Mit ihren zwei unterschiedlichen Performances hat das unschlagbare Duo einfach alle von den Socken gehauen. Bereits seit der ersten Show galten der 30-Jährige und seine Partnerin als Favoriten. Zu den Songs "Someone Like You" und "Can't Stop The Feeling" glitten die beiden zum Sieg und bekamen insgesamt 60 Punkte von der Jury. Das Zünglein an der Waage waren letztendlich dann noch die Fans, die am meisten für das Paar angerufen haben. "Du bist der beste Promi, der je hier bei 'Dancing on Ice' auf dem Eis stand", lobte Daniel Weiss (51) Eric nach seiner ersten Kür.

Noch Anfang des Jahres rockte Sarah die Eisfläche von "Dancing on Ice". Trotz übler Show-Verletzung, kurzer Zwangspause und Schmerzen konnte sich die Sängerin in die Herzen der TV-Zuschauer auf dem Eis tanzen – und letztendlich den Pokal mit nach Hause nehmen.

SAT.1/Willi Weber Daniel Boschmann, Joey Heindle und Ramona Elsener im "Dancing on Ice"-Finale

SAT.1/Willi Weber Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis beim großen "Dancing on Ice"-Finale

SAT.1/Willi Weber Amani Fancy und Eric Stehfest, "Dancing on Ice"-Finalisten 2019

