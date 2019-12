Sie lebt ihren eigenen großen Traum! Nachdem Influencerin Diana June im Dezember letzten Jahres ihren zwei Tage alten Sohn verloren hatte, konnte sie ihr Glück im vergangenen September kaum fassen: Die Netz-Beauty war wieder schwanger! Mittlerweile steht der Entbindungstermin der Hochschwangeren kurz bevor – und in dieser Zeit reflektiert die Brünette nun, wie viel ihr der Nachwuchs tatsächlich bedeutet: Diana sieht in ihrem Familienglück den Sinn des Lebens!

In einem neuen Post auf ihrem Instagram-Account lässt die glücklich Verheiratete ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich habe bemerkt, dass der Kinderwunsch und die Mutterrolle mich viel mehr motivieren und inspirieren als vorher, wo ich noch nicht wusste, was für eine Magie es ist, seinem Kind in die Augen zu gucken", erklärt Diana. So habe sie nun viel mehr Spaß an ihren Job und zusätzlich habe die Schwangerschaft ihre Neugier für "die Wunder des Lebens" geweckt.

"Ich sehe Kinder überhaupt nicht als Hindernis, denn ich denke, dass man sogar viel mehr durch die Augen seines Kindes erleben und entdecken kann", ist sich die werdende Mutter sicher. Deshalb könne sie es gar nicht erwarten, ihren Spross endlich in ihren Armen zu halten.

Instagram / di.anajune/ Diana June im Oktober 2019

Instagram / di.anajune/ Diana June, Influencerin

Instagram / di.anajune/ Diana June, YouTuberin

