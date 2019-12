Tränenreiches Geständnis! Eigentlich strotzt Kevin Hart (40) nur so vor Glück: Er zählt mittlerweile zu einem der gefeiertesten Comedians und Schauspieler, den die Welt zu bieten hat, ist mit Eniko Hart (35) glücklich verheiratet und hat mit ihr 2017 sogar einen kleinen Sohn bekommen. Eine Sache überschattet jedoch ihr Eheleben enorm: Kevin betrug die schöne Amerikanerin noch während ihrer Schwangerschaft. Über zwei Jahre später ergreift jetzt Eniko selbst das Wort und offenbart, wie hart diese Zeit tatsächlich für sie war!

Der "Jumanji"-Darsteller ist ab dem 27. Dezember in der ersten Folge seiner Dokumentation "Don't F**ck This Up" auf Netflix zu sehen. In dem sechsteiligen Bericht über ihn wird unter anderem seine Affäre von vor zwei Jahren beleuchtet. "Du hast mich in aller Öffentlichkeit gedemütigt", schluchzte die betrogene 35-Jährige im Interview, während ihr dicke Tränen die Wangen hinunterliefen. Sie hätte sich währenddessen ständig gefragt, wie zur Hölle ihr Mann ihr so etwas antun konnte.

Der einzige Grund, warum die brünette Beauty ihren untreuen Partner nicht sofort sitzen ließ, war ihr Söhnchen Kenzo. Kev sei seiner Frau unfassbar dankbar, dass sie bei ihm geblieben ist und so viel Rückgrat und Unterstützung aufbringen konnte. "Ich verneige mich vor ihr dafür, dass sie so viel Stärke gezeigt hat", gestand der 40-Jährige dem People-Magazin.

Instagram / enikohart Kevin und Eniko Hart, November 2019

Instagram / enikohart Eniko Hart, August 2019

Instagram / enikohart Kevin und Eniko Hart, August 2019

