Tochter wurde vier: Kevin Hart teilt seltenes Familienfoto

Kevin Hart (45) und seine Ehefrau Eniko (40) halten ihr Familienleben für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender ist es, dass der "Fatherhood"-Darsteller und seine Frau nun innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Beiträge mit privaten Einblicken auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlicht haben. Dabei handelt es sich einmal um eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Kevin, seiner Frau und ihren vier Kindern. Der zweite Beitrag zeigt Kevins jüngsten Spross, Töchterchen Kaiori, an seinem vierten Geburtstag. "Alles Gute zum vierten Geburtstag, unsere Prinzessin", schrieben die stolzen Eltern zu einigen Fotos, auf denen die Kleine als Prinzessin verkleidet ausgelassen mit ihrem Bruder Kenzo (6) spielt, und fügten hinzu: "Du erhellst unser Leben und bringst uns jeden Tag so viel Freude. Unsere Welt ist ein besserer Ort mit dir!"

Über das Leben von Kevins Kindern ist kaum etwas bekannt. Allerdings konnte es sich der stolze Vater in einem Interview mit People im August nicht verkneifen, von seiner ältesten Tochter Heaven zu schwärmen. Die 19-Jährige geht nun bereits seit etwa einem Jahr auf das Loyola Marymount College, um dort zu studieren. Als Kevin sich an den Tag von Heavens Umzug ins Studentenwohnheim erinnerte, schlug der sonst so spaßige Filmstar ungewohnt emotionale Töne an: "Es war für mich ein sehr stolzer Moment, es war ein stolzer Tag für mich als Vater."

Kevin und Eniko gehen bereits seit 2016 als Ehepaar durchs Leben und feierten im Laufe der Jahre die Geburten ihrer beiden gemeinsamen Kinder Kenzo und Kaiori. Heaven und Hendrix (16) stammen aus Kevins erster Ehe mit Torrei (46). Die beiden hatten sich im Jahr 2003 das Jawort gegeben. Im Jahr 2011 entschieden sich Kevin und Torrei dazu, getrennte Wege zu gehen, woraufhin der Jumanji-Darsteller in Eniko seine große Liebe fand.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart und seine Familie im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinhart4real Heaven und Kevin Hart im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige