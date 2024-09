Kevin Hart interessieren Meinungen zu seiner Arbeit nicht

Kevin Hart (45) hat offenbart, dass er keine Kritiken zu seinen Projekten liest – weder die positiven noch die negativen. Während einer aktuellen Episode seines Podcasts "Gold Minds with Kevin Hart" enthüllte der Komiker und Schauspieler gegenüber seinem Gast Chloe Bailey, dass er sich bewusst dafür entschieden habe, jegliche Bewertungen seiner Arbeit zu ignorieren. Kevin, der im neuen Film "Fight Night: The Million Dollar Heist" sowohl als Schauspieler als auch als Co-Produzent mitwirkt, erklärte Chloe, dass er diesen Entschluss bereits vor Jahren gefasst habe. "Ich schwöre auf die Bibel, ich habe in den letzten zwölf Jahren keine einzige gelesen", erläuterte Kevin.

Selbst als Chloe ihn fragte, ob dies auch für soziale Medien gelte, bestätigte Kevin dies entschieden. Er erzählte weiter, dass er nicht einmal die positiven Rückmeldungen zu "Fight Night" gelesen habe, obwohl sie ihm mehrfach angeboten worden seien. "Ich lasse mich nicht in die guten oder schlechten Bewertungen hineinziehen", erklärte Kevin. Für ihn zähle ausschließlich der Prozess: die Idee zu haben, sie umzusetzen und schließlich das fertige Werk zu sehen. "Andere Meinungen haben keinen Einfluss auf meine Freude darüber, mein Ziel erreicht zu haben", fügte er hinzu.

Während des Gesprächs betonte Kevin, dass Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit das Wichtigste sei. Er sprach über die Bedeutung, eine gewisse Gleichgültigkeit zu entwickeln, um innere Ruhe zu finden, was jedoch nicht immer leicht sei. Kevin, der als einer der erfolgreichsten Komiker und Schauspieler Hollywoods gilt, hat sich trotz seines Ruhmes offensichtlich stets seine Bodenständigkeit bewahrt. In "Fight Night: The Million Dollar Heist" ist er neben Stars wie Samuel L. Jackson (75), Don Cheadle (59) und Taraji P. Henson (54) zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Hart, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Hart, Chloe Bailey, Podcast Gold Minds, 5. September 2024, New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige