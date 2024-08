Keine Action: Kevin Hart liebt beim Urlaub die Entspannung

Die Fans von Kevin Hart (45) bekommen ihn überwiegend in witzigen und ziemlich abenteuerlichen Rollen zu sehen. Der erfolgreiche Schauspieler mag es in seinem Privatleben allerdings bevorzugt still und erholsam. Sobald der viel beschäftigte Darsteller mal etwas Freizeit hat, schätzt er dabei insbesondere die Ruhe, wie er im Gespräch mit Us Weekly kürzlich enthüllte. Zudem gab er preis, worauf er vor allem bei seinen Urlaubsreisen achtet: "Wenn ich irgendwohin fahre, geht es mehr darum, wegzukommen. Es geht mehr um die Entspannung."

Er betonte, dass er die Möglichkeit liebe, sich aufzuladen und neu zu starten. Dabei sei ihm auch die psychische Erholung sehr wichtig, um dann voller Energie zu seiner Arbeit zurückzukehren: "Wenn ich zurückkomme, möchte ich weiterhin das machen, was ich gerne tue, aber auf hohem Niveau." Der Komiker und seine Ehefrau Eniko (40) sind sich in Sachen Urlaub wohl meistens ziemlich schnell einig und komplett auf einer Wellenlänge: "Wir können uns zusammen entspannen und abschalten."

Kevin und seine Liebste sind stolze Eltern ihres gemeinsamen Sohnes Kenzo (6) und ihrer Tochter Kaori. Aus seiner früheren Ehe brachte der 45-Jährige seine Tochter Heaven (19) und seinen Sohn Hendrix mit in die Beziehung. Heaven besucht seit mittlerweile einem Jahr das Loyola Marymount College, was den US-Amerikaner ganz besonders mit Stolz erfüllt. Gegenüber People erinnerte er sich ganz emotional an den Tag, an dem seine Tochter in das Studentenwohnheim zog: "Es war für mich ein sehr stolzer Moment, es war ein stolzer Tag für mich als Vater."

Instagram / kevinhart4real Familie Hart im Juni 2023

Instagram / kevinhart4real Heaven und Kevin Hart im Mai 2023

