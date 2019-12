Es ist das größte Glück und zugleich die womöglich größte Herausforderung für Thaddäus Meilinger (37)! Im November bekamen der GZSZ-Schauspieler und seine Verlobte Fritzi zum zweiten Mal Nachwuchs. Seit das kleine Söhnchen da ist, stehen neben den ständigen Dreharbeiten für die RTL-Daily-Soap auch wieder Windeln-Wechseln und schlaflose Nächte auf dem Programm: Wie meistert Thaddäus die neue Rolle als zweifacher Vater?

"Es ist das nächste Level! Manche Dinge sind schwieriger, wenn man zu dem Säugling auch noch ein Kleinkind hat. Es ist aber auch viel schöner an anderen Stellen", verriet der 37-Jährige in einem Interview mit RTL. Er empfinde sein Familienglück als großes Privileg, das sich nicht in wenigen Worten beschreiben lasse. "Vieles ist unwichtig geworden in meinem Leben! Ich stehe auf festeren Beinen, während ich doch gleichzeitig jeden Tag durch den Alltag stolpere", schwärmte er. Sein Leben sei durch die Kinder echter und bedeutsamer geworden.

Eigentlich betrachtet sich Thaddäus sich sogar als dreifachen Papa – denn seine Liebste brachte bereits einen Sohn in die jetzige Beziehung mit. "Auch wenn ich nie den Vater meines Bonuskindes ersetzt habe, lade ich ihn doch immer ein, sich zu hundert Prozent zugehörig zu fühlen. Und mich etwa in der Rolle eines väterlichen Freundes voll in Anspruch zu nehmen", betonte der Vollblut-Papa.

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger und sein Sohnemann

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger mit seinem Sohn

RTL / Sebastian Geyer Thaddäus Meilinger, GZSZ-Darsteller

