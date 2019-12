Bei diesen Erinnerungen kann sich Sarah Lombardi (27) nicht mehr zurückhalten! Seit der Geburt ihres Sohnes Alessio (4) im Juni 2015 hat sich das Leben der DSDS-Bekanntheit komplett gewandelt. Denn Sarah und Pietro Lombardi (27) mussten direkt nach der Geburt wegen eines Herzfehlers ihres Neugeborenen um dessen Leben bangen. Selbst vier Jahre danach ist die Erinnerung an diesen Moment für die 27-Jährige so ergreifend, dass sie in einem aktuellen Interview in bittere Tränen ausbrach!

In der RTL-Dokumentation Absolut Sarah, in der die Supertalent-Jurorin im Mittelpunkt stand, schaffte sie es nicht, ihre Gefühle für sich zu behalten. Als sie sich an die Geburt ihres Söhnchens erinnerte, kullerten ihr plötzlich dicke Tränen die Wangen herab. "Alessio war ganz blau. Es ist wie ein Film, du kannst nichts machen", schluchzte sie im Interview. Diese Bilder könne Sarah nie wieder vergessen. Alessio hätte daraufhin notoperiert werden müssen. "Man bringt sein Kind in fremde Hände – und er hat uns angeschaut und wir wussten nicht, ob wir ihn jemals wiedersehen."

Auch für ihre Familienangehörigen war diese Zeit kaum auszuhalten. Sarahs Mutter Sonja Strano und Oma Carmela hätten das junge Elternpaar zwar unterstützt, aber seien selbst so aufgelöst und betroffen gewesen, dass sie sich nachts in den Schlaf geweint hätten.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, August 2019

Anzeige

Instagram / sonistrano Sonja Strano, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de