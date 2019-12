Collien Ulmen-Fernandes (38) und ihr Mann Christian Ulmen (44) sorgen kurz vor dem Jahreswechsel für ein romantisches Highlight! Seit 2011 sind die Moderatorin und der Schauspieler mittlerweile miteinander verheiratet. 2012 krönten sie ihre Liebe mit einem Töchterchen. Diesen Sommer jährte sich ihre Hochzeit bereits zum achten Mal – wenige Monate später erneuerten sie jetzt ihr Jawort, nur zwei Tage vor dem Weihnachtsfest!

Das verriet Collien auf ihrer Instagram-Seite: Die 38-Jährige teilte ein Foto von sich und ihrem Lebensgefährten, wie sie glücklich in einem Pärchenliegestuhl sitzen. Das Foto sei während der Feierlichkeit entstanden. "Wir haben gestern unser Jawort erneuert und ihr?", schrieb Collien dazu. Für den großen Tag warfen sich die beiden natürlich besonders in Schale: Die TV-Schönheit trug ein hochgeschlossenes weißes Kleid, ihr Christian einen klassischen, schwarzen Anzug. An Colliens Füßen ging es legerer zu. Sie schlüpfte fürs erneute Ja-sagen in Chucks.

Christian teilte den Schnappschuss des rauschenden Fests ebenfalls auf seinem Profil und textete ganz einfach: "Nochmal versprochen." Bei den Fans löste die Aktion Begeisterung aus: Viele freuten sich mit dem erneut vermählten Pärchen. "Glückwunsch, ich feiere euch", kommentierte beispielsweise eine Userin. Was sagt ihr dazu, dass Christian und Collien nochmal Ja gesagt haben? Stimmt ab.

Coldrey, James / ActionPress Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes

Coldrey,James / ActionPress Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2018

Mischke, Andre / ActionPress Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes in Berlin

