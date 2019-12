Vor Duane Chapman (66) liegt eine traurige Premiere! Seine Ehefrau Beth Chapman (✝51) verstarb Ende Juni mit 51 Jahren an Kehlkopfkrebs. Die Blondine hatte bis zum Ende gekämpft, die Hoffnung nie aufgegeben, konnte die tückische Krankheit jedoch nicht besiegen. Ihr Liebster fiel daraufhin in ein tiefes Loch, immer wieder teilt er seinen Kummer auf Social Media mit. Aktuell – so kurz vor dem Fest der Liebe – dürfte es besonders schwer für Beths Familie sein: Der Kopfgeldjäger verriet nun, wie er das erste Weihnachten ohne seine Gattin verbringt!

Im Gespräch mit ET verkündete Duane, dass die Familie in diesem Jahr sehr verstreut sei – er und einige Angehörige würden in Colorado feiern. Dennoch versuche der Reality-Star, das Fest so traditionell wie möglich zu verbringen: "Beth war altmodisch. Also das bezieht sich auf den Baum und die Geschenke. Alle Strümpfe wurden aufgehängt. Ich versuche, diese Traditionen exakt beizubehalten", offenbarte er. Er habe alles dekoriert und werde sogar Plätzchen für Santa aufstellen – wie damals, als die gemeinsamen Kinder des Paares noch klein waren.

Beth schien ein wahrer Weihnachts-Fan gewesen zu sein. So verriet Duane noch mehr Details über die Feierlichkeiten im Hause Chapman in den vergangenen Jahren. "Beth kannte jeden Weihnachtssong und sie brachte uns dazu, Weihnachtshits schon zwei Wochen vor Weihnachten zu hören", schwelgte er in Erinnerungen. Demnach liefen die Lieder nahezu immer – beim Christbaumschmücken sowie jeden Abend vorm Zubettgehen.

