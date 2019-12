So niedlich war das Royal-Jahr 2019! Ob Touren durch Pakistan und Afrika, der Verlust von königlichen Titeln oder so manch ein Skandal – das vergangene Jahr hielt für Fans der Königshäuser so einige Überraschungen bereit. Dabei stahlen die Mini-Royals ihren Eltern und Großeltern allerdings immer wieder die Show: Das waren die süßesten Momente von Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Co.!

Prinz Louis' (1) erster Geburtstag:

Im April ist der jüngste Spross von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) schon ein Jahr alt geworden. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Palast eine Reihe zuckersüßer Schnappschüsse des kleinen Wonneproppens – und die brachten die Herzen der Royal-Fans reihenweise zum Schmelzen. Die Schnappschüsse hat Mama Kate übrigens wieder selbst geknipst.

Archie Harrisons Taufe:

Bloß einen Monat später erblickte auch der kleine Archie Harrison das Licht der Welt. Schon kurz nach der Geburt stellten sich Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und ihr Söhnchen dem Blitzlichtgewitter. Wie ähnlich Archie seinem Papa sieht, konnten die Fans allerdings erst einige Wochen später auf den Bildern von Archies Taufe bestaunen.

Prinz Georges Geburtstagsfotos:

Nicht nur zu Louis', sondern auch zu Georges Geburtstag hat Kate mal wieder ihre Kamera gezückt. Das Ergebnis waren eine Reihe hinreißender neuer Schnappschüsse von dem Mini-Prinz. Vor allem mit seiner niedlichen Zahnlücke entzückt der Sechsjährige dabei seine Fans.

Prinzessin Estelle (7) und Prinz Oscar (3) spielen Fußball:

Auch im schwedischen Königshaus waren die Jüngsten 2019 die absoluten Stars. Zu Prinzessin Victorias 42. Geburtstag waren alle Augen nur auf ihre beiden Kleinen gerichtet. Prinzessin Estelle und Prinz Oscar pfiffen nämlich auf die Feierlichkeiten und spielten einfach im Garten ein bisschen Fußball.

Prinzessin Charlottes Einschulung:

Im September stand für Prinzessin Charlotte ein ganz besonderer Tag an: Sie wurde eingeschult! Dabei wurde die Vierjährige nicht nur von ihren Eltern, sondern auch von ihrem großen Bruder begleitet – und strahlte stolz in ihrer neuen Schuluniform.

Archie Harrisons erster Staatsbesuch:

Im selben Monat reisten Prinz Harry und Herzogin Meghan durch Afrika. Klares Highlight ihrer Tour: Zu einem Besuch bei Desmond Tutu in Kapstadt begleitete sie Klein-Archie – und der entzückte dabei nicht nur seinen berühmten Gastgeber. In seiner niedlichen Latzhose sorgte Harrys Mini-Me für einen "Aww"-Moment nach dem anderen.

Prinz Jacques' (5) und Prinzessin Gabriellas (5) Balkon-Auftritt:

Im Fürstenhaus in Monaco sind ganz eindeutig Albert (61) und Charlènes (41) Zwillinge Jacques und Gabriella die nicht ganz so heimlichen Stars. Wann immer die kleine Familie gemeinsam auftritt, stehlen die beiden ihren Eltern die Show. So auch im November beim monegassischen Nationalfeiertag. Dort zeigten sich die vier Royals auf dem Palastbalkon – Jacques in einer Mini-Uniform und seine Schwester mit einer bezaubernden roten Baskenmütze.

Prinz Louis, Anfang April 2019

Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie

Prinz George im Juli 2019

Prinz Oscar und Prinzessin Estelle von Schweden beim 42. Geburtstag von Prinzessin Victoria

Prinzessin Charlotte und Prinz George an ihrem ersten Schultag im September 2019

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Afrika, September 2019

Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco

Prinz Louis bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella

Prinz Oscar und Prinzessin Estelle auf der schwedischen Insel Blå Jungfrun

Prinzessin Estelle und Prinz Oscar am schwedischen Nationalfeiertag

Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison

Prinzessin Charlotte bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz Louis

Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei der King's Cup Regatta 2019

Prinz George im August 2019

Prinz George und Prinzessin Charlotte im Juli 2019 in Wokingham



