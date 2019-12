Was für eine kreative Art, aus dem Nähkästchen zu plaudern! Normalerweise ist Superstar Ed Sheeran (28) nämlich nicht dafür bekannt, allzu viel aus seinem Privatleben preiszugeben. Jahrelang war seine Beziehung zu Cherry Seaborn (27) ein großes Rätsel – der "South of the Border"-Sänger verlor kein Sterbenswörtchen über sein Liebesleben. Umso überraschender war die News im Februar, dass das Paar offenbar schon längst verheiratet ist, was Ed allerdings erst Monate später bestätigte. Mit ebenso viel Abstand verrät der Künstler nun ein weiteres Detail über den großen Tag!

Ed wäre wohl nicht Ed, wenn er nicht auch die jüngsten Informationen über seine Trauung besonders geheimnisvoll verpacken würde. So werden die treuen Fans belohnt, die sich das neue Musikvideo des Briten mit dem Titel "Put It All On Me" bis zur letzten Sekunde ansehen, denn: Kurz vor Schluss offenbart der Rotschopf, wann die beiden vor den Traualtar getreten sind! "Sie heirateten im Januar 2019", heißt es in der Bildunterschrift zu den Paar-Sequenzen die Mr. und Mrs. Sheeran beim Herumalbern zeigen.

Weitere süße Anekdoten aus dem Clip: "Während der High School sind Ed und Cherry aufeinander abgefahren", "Sie haben auf dem Schloss auf dem Hügel herumgemacht" und "Vor ein paar Jahren haben sie zueinander zurückgefunden, die Funken sprühten." Zu guter Letzt eben der bisher unbekannte Hochzeitsmonat – und wer weiß, ob sich der Songwriter irgendwann nicht dazu durchringt, auch das genaue Datum künstlerisch zu verarbeiten!

