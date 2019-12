Dr. Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst platzen fast vor Stolz! Seit sechs Hochzeit auf den ersten Blick-Staffeln gehen die Psychoanalytikerin, die Paar- und Sexualtherapeutin sowie der Matching-Experte der Frage nach, ob aus Wissenschaft Liebe werden kann. Über 4.000 Bewerber bewarben sich in diesem Jahr für Deutschlands größtes Sozialexperiment im TV. Zwölf Singles wurden zu sechs Paaren verkuppelt, von denen letztendlich noch vier glücklich miteinander verheiratet sind. Das Profi-Trio ist stolz auf diese Quote und zieht jetzt ein Fazit!

Gestern Abend flimmerte eine Spezialfolge der Heiratssendung über die Mattscheiben. Darin trafen die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Protagonisten nach Abschluss der Dreharbeiten erstmals wieder aufeinander – und dabei gab es nicht nur ein Feuerwerk am Abendhimmel, sondern auch ein Feuerwerk der Gefühle, an dem die Experten nicht ganz unschuldig waren. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich bin auf diese Staffel, auf diese Menschen, die hier sind, auf die Paare, die wir haben", strahlte Sandra vor Glück. Und auch ihre Kollegin Beate schwärmte von ihrer Arbeit: "Wenn man sich so umschaut und die Paare sieht, wie verliebt sie sind, schwelgt man mit in Erinnerungen. Es tut einfach gut. Es tut auch gut, als Experte zu sehen: Es hat geklappt."

Auch die Couples blickten auf eine emotionale, aufwühlende und gleichzeitig wunderschöne Zeit zurück. "Das Experiment ist abgeschlossen und jetzt fängt unsere Zukunft an", freuten sich Serkan und Samantha. Cindy (31) fasste das Ganze so zusammen: "'Hochzeit auf den ersten Blick' ist auf jeden Fall das Verrückteste, was ich je gemacht habe – mit dem besten Ergebnis, das es hätte geben können."

Sat.1 / Stefan Hobmaier Die Beziehungsexperten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Instagram / cindy.hadeb Cindy, Alex und Dr. Sandra Köhldorfer (Mitte) von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer mit dem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Samantha und Serkan

