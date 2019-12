Bei Rachel Bilson (38) und Bill Hader (41) scheint es zu knistern! Erst vor wenigen Monaten wurde der Ex-Frau von Hayden Christensen (38) noch eine Beziehung mit dem einstigen US-Bachelor Nick Viall (39) nachgesagt, doch offenbar scheinen die beiden nur gut befreundet zu sein. Nun wurde der O.C. California-Star mit einem anderen Mann von Fotografen erwischt – in dessen Heimatstadt Tulsa im Bundesstaat Oklahoma. Offenbar scheint die 38-Jährige Weihnachten bei Komiker Bill Hader zu verbringen!

Paparazzi erwischten Rachel und Bill nur wenige Tage vor Heiligabend in einem Café. Für einen kurzen Moment griff der 41-Jährige sogar nach der Hand der Hollywood-Schönheit. Tatsächlich waren die beiden mit Bills Familie unterwegs. Ob es das erste Aufeinandertreffen seiner Verwandten mit Rachel war? Die Feiertage verbringen die Vielleicht-Turteltauben vermutlich im Hause Hader.

Bill und Rachel kennen sich schon länger: 2013 spielten die beiden in der Komödie "Die To-Do Liste" ein Liebespaar. Damals war der Schauspieler allerdings noch mit der Regisseurin des Streifens Maggie Carey verheiratet. Heute scheint es ihm Rachel angetan zu haben. Wie TMZ berichtet, soll schon länger was zwischen den einstigen Leinwand-Kollegen laufen. Was sagt ihr dazu? Stimmt ab.

Getty Images Rachel Bilson, Serienstar

Anzeige

Backgrid / ActionPress Bill Hader und Rachel Bilson in einem Café in Tulsa

Anzeige

Getty Images Bill Hader bei der Premiere von "Es 2" in Westwood, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de