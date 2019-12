Ob das gut gehen wird? Seit vergangenem Sonntag ist nicht nur der Starttermin der neuen Der Bachelor-Staffel bekannt – auch die Rosen-Ladys, die ab 8. Januar ins große Liebesabenteuer starten, wurden endlich enthüllt. Unter den den 22 Single-Ladys befinden sich mit insgesamt fünf Jennys. Aber nicht nur zahlreiche Namensvetter, sondern auch zwei Girls, die sich ziemlich nahe stehen, sind dabei: Mit Laureen und Isabelle Pallmann geht ein Zwillingspaar ins Rennen um Sebastian Preuss' Herz.

Die 28-jährigen Schwestern sind nicht nur rein äußerlich schwer auseinanderzuhalten – sie teilen sich zudem eine gemeinsame Wohnung und den gleichen Kleidungsstil. Auch in Sachen Männer sind sich die Twins normalerweise ziemlich einig. "Wir sind auch vom Charakter ziemlich gleich. Ich bleibe höchstens in manchen Situationen gechillter als Lauri", verrät Isabelle im Gespräch mit RTL. Könnte das letztlich der ausschlaggebende Punkt sein, der ihr am Ende die alles entscheidende Rose des Kickboxers einbringen kann? Es bleibt spannend, ob der Liebes-Kampf in dieser Staffel vielleicht sogar zum großen Familien-Beef führen wird.

Unter dem bunten Mix an Frauen, die 2020 um die Gunst des Junggesellen buhlen werden befinden sich aber auch alte TV-Hasen. Gleich vier Ladys sind den Zuschauern bereits aus anderen Fernsehformaten bekannt. Jessica Fiorini versuchte schon bei Love Island, ihren Mr. Right zu finden. Wioleta Psiuk, Natali Vrtkovska und Jenny Thiede versuchten jeweils bei GNTM, DSDS und "Kiss Bang Love" ihr Glück.

Alle Infos zu "Der Bachelor” im Special bei RTL.de.

TVNOW/Arya Shirazi Bachelor-Girl Isabelle Pallmann

TVNOW/Arya Shirazi Laureen Pallmann "Der Bachelor"-Kandidatin

TVNOW / Arya Shirazi Bachelor Sebastian Preuss und seine Rosen-Damen

