Nahezu jeder kennt ihre Namen, ihre Gesichter sowieso: Kendall (24) und Kylie Jenner (22) sind Teil des berühmt-berüchtigten Kardashian-Jenner-Familienclans. Ihre Reality-TV-Serie ist längst Kult, ihr Privatleben wird ausführlich von der Presse beleuchtet. Dabei hätten Model Kendall und Jung-Milliardärin Kylie beinahe ganz anders geheißen. Die Mutter der beiden, Familienoberhaupt Kris Jenner (64), verriet kürzlich, welche Namen für die beiden US-Promis eigentlich geplant gewesen wären.

Im Finale der 17. Staffel von Keeping up with the Kardashians besuchte die Familie nämlich den Ort, an dem Kendall gezeugt wurde. "Wusstest du, dass dein Name Juliet gewesen wäre?", fragte Mama Kris. "Ich dachte, es wäre Cameron geworden", erwiderte die 24-Jährige. Daraufhin erklärte ihre ältere Halbschwester Kim (39): "Nein, Kris stand total auf den Buchstaben J. Sie sagte: ‘Okay, jetzt, wo ich Ks gemacht habe, mache ich nun mit dem J weiter.’ Und in letzter Minute: ‘Ich mache doch Ks.'"

Auch bei Kylie stand der Name zunächst nicht fest. "Wir sagten immer 'Kendall und Sophia' oder 'Kendall und Jane', wir haben überlegt, was zu Kendall passen könnte", verriet Kris. "Zuerst war es 'Kendall und Kelly', doch dann kamen wir auf 'Kendall und Kylie' und sagten, 'Das ist es!' Kendall und Kylie passte einfach zusammen."

ActionPress Unternehmerin Kris Jenner im September 2019 bei der Fashion Week in Paris

kendalljenner/Instagram Die Schwestern Kendall und Kylie Jenner

Getty Images Kris Jenner in Hollywood im Juni 2019

