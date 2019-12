Was für ein buntes Familien-Chaos! Langweilig wird es in der Kardashian-Jenner-Familie nie. In ihrer TV-Show Keeping up with the Kardashians teilen die fünf Schwestern samt Familienoberhaupt Kris Jenner (64) ihren Alltag mit Millionen von Zuschauern. Mittlerweile ist die armenisch-amerikanische Großfamilie mit ihrer Reality-Sendung in ihrer 17. Staffel angelangt – am Sonntag war die letzte Folge des Formats zu sehen. Passend dazu teilte Kim Kardashian (39) jetzt einen lustigen Schnappschuss aus der letzten Episode!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 39-Jährige ein Bild, auf dem sie zusammen mit ihren zwei Schwestern Kourtney (40) und Khloe (35), ihrer Nichte Penelope (7) und Mama Kris zu sehen ist. "Das Abendessen, an dem wir uns alle als ein anderes Familienmitglied verkleidet haben, ist einfach legendär", schrieb Kim zu dem skurrilen Foto. Kourt gibt sich auf der Aufnahme als Kim aus, Khloe ist als ihre Mama verkleidet und umgekehrt. Die Fans kriegen sich vor Lachen kaum noch ein. "Ihr habt so eine geile Selbstironie", kommentierte eine Userin.

Zwar veräppeln sich die Familienmitglieder auf diesem Bild gegenseitig. Im Netz zeigen sie jedoch immer wieder, was für ein Zusammenhalt zwischen ihnen herrscht. So postete Kim, die Frau von Rapper Kanye West (42), zu den Geburtstagen von Neffe Mason (10) und Nichte Pe süße Bilder von sich und den zwei Kindern ihrer ältesten Schwester Kourtney.

Instagram / kimkardashian Khloe und Kim Kardashian, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de