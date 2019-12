Ozuna wird als neuer Star am Latino-Himmel gehandelt! Schon in frühen Jahren entdeckte der Rapper seine Leidenschaft zur lateinamerikanischen Musik. 2014 unterschrieb der gebürtige Puerto-Ricaner seinen ersten Plattenvertrag – danach ging es steil bergauf: Inzwischen hat der Musiker sogar gemeinsame Singles mit Weltstars wie Snoop Dogg (48) und Post Malone (24) veröffentlicht. Doch damit noch nicht genug: Auch Rap-Queen Cardi B (27) ist von dem jungen Künstler ganz angetan!

In den vergangenen drei Jahren entwickelte sich der 26-Jährige zu einem der gefragtesten Künstler im Musikgeschäft. Spätestens mit seinem Ohrwurm "Baila Baila Baila" war das Stimmwunder Anfang des Jahres in aller Munde. Vor rund drei Wochen brachte Juan Carlos Ozuna Rosado, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, schließlich sein drittes Album "Nibiru" auf den Markt. Dabei konnte der Reggaeton-Star auf berühmte Unterstützung zählen. "Hört euch Ozunas Album an", schwärmte Cardi B via Instagram.

Die "Ring"-Interpretin ließ es sich nicht nehmen, auch eigene Hits mit dem Nachwuchstalent aufzunehmen: In Songs wie "Taki Taki" und "La Modela" sind die 27-Jährige und der spanisch sprechende Sänger zu hören. Bei den Billboard Latin Music Awards 2018 performte das Duo sogar zusammen auf der Bühne in Las Vegas.

Getty Images Ozuna im November 2019

Anzeige

Getty Images Ozuna im November 2019

Anzeige

Getty Images Cardi B und Ozuna im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de