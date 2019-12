Große Baby-Überraschung von Louisa von Spies (36): Die beliebte Schauspielerin kennt man vor allem durch ihre Rollen in der Serie "Mord in bester Gesellschaft" und der ARD-Telenovela Sturm der Liebe, in der sie von 2016 bis 2017 als intrigante Desirée Bramigk in Funktion der Antagonistin der zwölften Staffel zu sehen war. Jetzt hat Louisa ihre Fans mit einer ganz besonderen Nachricht die Weihnachtstage versüßt – die Münsteranerin ist ganz überraschend Mutter geworden.

Dies verkündete die Schauspielerin nun mit mehreren Fotos auf ihrem Instagram-Account. Bei den diversen Aufnahmen sieht man die frisch gebackene Mama in verschiedenen Situationen mit ihrem Baby. "Das Größte und Kleinste meines Lebens liegt gerade neben mir und schläft. Mein ganz persönliches Christkind habe ich schon vor ein paar Wochen auf diese Welt gebracht. Ich könnte nicht glücklicher darüber sein", schrieb die Serien-Darstellerin zu der süßen Bilderstrecke. Name und Geschlecht des Sprösslings behielt Louisa vorerst noch für sich.

Obwohl Louisa seit 2017 nicht mehr zum festen Cast von "Sturm der Liebe" gehört, war sie dieses Jahr noch einmal in ihrer Rolle der Desirée zu sehen. Für die Serienhochzeit von Chefköchin Tina Kessler (Christin Balogh, 33) und ihrem alten Schulfreund Ragnar (Jeroen Engelsman) kehrte sie noch einmal an den Fürstenhof zurück.

Instagram / louisa_von_spies Louisa von Spies mit ihrem Baby

