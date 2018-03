Kehrt mit Louisa von Spies (34) auch die bösartige Seite ihrer Figur Desirée Bramigk zurück an den Fürstenhof? Im August 2017 stieg die Schauspielerin nach 13 Monaten bei der ARD-Soap Sturm der Liebe aus. Doch nun steht fest: Louisa wird wieder für die Telenovela vor der Kamera stehen. Und eine Frage beschäftigt die Serienfans ganz besonders: Kommt die Soap-Figur als Intrigantin zurück nach Bichlheim? Promiflash hat bei dem Serien-Star nachgefragt.

Louisas Charakter Desirée hatte es in der zwölften Staffel an der Seite des Telenovela-Traumpaars Max Alberti (35) und Jeannine Michèle Wacker (28) nicht leicht: unerfüllte Liebe, Ehekrise, Fehlgeburt und jede Menge Intrigen, die sie größtenteils selbst heraufbeschwor. Ob die attraktive Blondine auch in den aktuellen Folgen für Unruhe sorgt? "Desirée hat eine Entwicklung durchgemacht und verändert sich. Trotzdem bleibt sie natürlich auch ein bisschen die, die sie ist", gibt sich Louisa im Promiflash-Gespräch geheimnisvoll.

Viel kann der TV-Star zu seiner Telenovela-Rückkehr nicht verraten. Allerdings gibt es Hoffnung, nun Desirées sympathische Seite in der Soap zu Gesicht zu bekommen: "Jetzt empfinde ich das schon so, dass Desirée es leichter hat. Sie hat natürlich trotzdem Probleme und ist immer noch auf der Suche nach Liebe," betont die Sängerin und Songwriterin. Es bleibt also weiterhin stürmisch am Fürstenhof!

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

rbb/Matthias Nareyek Max Alberti und Louisa von Spies auf der IFA 2016 in Berlin

Promiflash Louisa von Spies, deutsche Schauspielerin

ARD/Christof Arnold Tina (Christin Balogh, l.) und Desirée (Louisa von Spies) bei "Sturm der Liebe"

