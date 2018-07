In der zwölften Staffel sorgte Louisa von Spies (34) als Antagonistin Desirée Bramigk bei Sturm der Liebe für ziemlich viel Drama. Trotz ihrer intriganten Rolle war ihr Charakter bei den Telenovela-Fans sehr beliebt. Umso schöner das erneute, wenn auch nur kurze Wiedersehen mit ihrer Figur in der aktuellen Staffel. Was allerdings viele nicht wissen: Louisa ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin – und das bald sogar mit einer ersten eigenen CD.

Gemeinsam mit Nils Heinemann-Darsteller Florian Stadler (45) hat Louisa Anfang Juni die beliebte ARD-Nachmittagsserie verlassen. Von vielen Zuschauern wird ihre Rolle schmerzlich vermisst. Auch wenn vorerst keine Rückkehr zu "Sturm der Liebe" geplant ist, gibt es für die Fans erfreuliche Neuigkeiten: "Ich bin gerade in einem großen musikalischen Projekt involviert, und zwar nehme ich mein erstes eigenes Album auf", verrät der TV-Star im Promiflash-Interview. Bereits Ende des Jahres möchte die Blondine mit der Arbeit im Tonstudio fertig sein.

In der Platte steckt hundert Prozent Louisa! Die 34-Jährige schenkt den Songs nämlich nicht nur ihre Stimme, sondern schreibt auch die Texte selbst: "Ich bin, wie man auf Neudeutsch sagt, 'Singer-Songwriterin'. Ich bin jemand der sich immer mal wieder mit einer Gitarre oder einem Klavier in eine Ecke verkriecht und Lieder schreibt. Eine Auswahl dieser Lieder packe ich zum Schluss auf mein Album", erzählt die Musikerin. Vom Stil her seien die Stücke eher etwas ruhiger und gingen in die Richtung Jazz, Soul und Chanson.

Schultz-Coulon/WENN.com Louisa von Spies beim Fan Made Day in Hamburg

Anzeige

Instagram / sturm_der_liebe Florian Stadler und Louisa von Spies, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Louisa von Spies bei der "We are all the same"-Aufstellungseröffnung in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de