Süße Weihnachtsgrüße von Motsi Mabuse (38) und ihrer kleinen Familie! Im August 2018 hat sich das Leben der Let's Dance-Jurorin und ihres Mannes Evgenij Voznyuk für immer verändert: Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt. Seitdem schwärmt die Mama regelmäßig von ihrer zauberhaften Tochter. Anlässlich der Feiertage bekamen nun auch Motsis Fans ihr Mini-Me mal wieder zu Gesicht.

Via Instagram teilte die 38-Jährige nun einen Eindruck von ihrem ersten Weihnachtsfeiertag – den sie und ihre Rasselbande offenbar in einem Restaurant verbracht haben. Mit am Tisch saß natürlich auch Motsis Töchterchen, die sich für den festlichen Anlass als rosa Einhorn verkleiden durfte. Besonders süß an der Aufnahme: die kleinen Löckchen der Einjährigen, die sich um ihren glitzernden Haarreif winden.

"Wer von euch kann schon von sich behaupten, mal ein Weihnachts-Dinner mit einem Einhorn gehabt zu haben?", witzelte Motsi in der Bildunterschrift. "Wir haben so ein Glück." Was sagt ihr zu dem Look ihres Sprösslings? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuses Tochter, Dezember 2019

ActionPress "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihre Tochter

