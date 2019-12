Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) halten es an den Feiertagen ganz traditionell. Das Pärchen ist schon seit Anfang Dezember voller Vorfreude auf Weihnachten: Ein Knutsch-Foto vor dem Christbaum gab es bereits vor Wochen und auch mit einem selbst gebastelten Adventskalender brachte Laura ihren Michael in besinnliche Stimmung. Jetzt verriet die 19-Jährige ihren Fans im Netz, was bei den beiden an Heiligabend auf den Tisch kam!

"Traditionell gibt es bei uns natürlich selbst gemachten Kartoffelsalat mit Würstchen", erklärte das Model ihren knapp 229.000 Followern auf Instagram. Vorher haben sich die beiden Turteltauben gemeinsam mit Michaels Tochter Adeline Norberg mit Märchen und Käsefondue in Weihnachtsstimmung gebracht. "Weihnachten ist das Fest der Liebe und ich bin sehr dankbar, dieses wundervolle Fest mit Michael und seiner bezaubernden Tochter zu verbringen", schrieb sie unter ein Selfie.

Auch der Musiker ließ seinen Fans via Social Media Weihnachtsgrüße aus Florida zu kommen. "Ich feier nicht alleine, sondern mit meinen Lieben", erklärt Michael in einem Video und hält seine Freundin Laura und seine Tochter im Arm.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Model

Instagram / wendler.michael Adeline Norberg, Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

