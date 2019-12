Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) sind schon total in Weihnachtsstimmung! Hinter den beiden Turteltauben liegt ein aufregendes Jahr. Anfang 2019 gaben sie ihre Liebesbeziehung bekannt. Die beiden meisterten danach die öffentliche Kritik an ihrer Liaison, die sie wegen ihres Altersunterschiedes bekamen. Wie stark ihre Verbindung wirklich ist, machten sie schließlich im Sommerhaus der Stars deutlich, wo sie wie Pech und Schwefel zusammenhielten. Jetzt freut sich das Paar auf einen entspannten Jahresausklang – und läutet per Knutschfoto den Advent ein!

Auf Instagram teilt das verliebte Paar weihnachtlich-verliebte Schnappschüsse: Neben dem bereits festlich geschmückten Tannenbaum posieren die beiden Arm in Arm. Auf einem Bild geben sich Laura und Michael sogar einen innigen Kuss. "Ich liebe die Weihnachtszeit so sehr und genieße es, sie mit meinem Partner zu verbringen. [...] Michael und ich haben uns gemeinsam für diesen Baum entscheiden und ich bin überglücklich, wie wir uns nach und nach alles zusammen neu aufbauen. Alles fängt erst mal klein an, aber es ist so schön, wenn man ein gemeinsames Ziel anstrebt", schwärmt die Reality-TV-Bekanntheit auf ihrem Profil.

Laura und Michael sind total glücklich, ein Liebespaar zu sein. "Ich bin dankbar, meine Prinzessin gefunden zu haben. Ich liebe dich", lauteten die rührenden Zeilen des "Sie liebt den DJ"-Interpreten vor wenigen Wochen im Web.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Laura, November 2019

Anzeige

Wie findet ihr Lauras Zeilen? Einfach umwerfend süß! Viel zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de