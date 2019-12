Neue Aufnahmen von Robert Pattinson (33) und Suki Waterhouse (27) dürften ihre Fans überglücklich machen. Schon seit Monaten wird dem Schauspieler und dem Model eine leidenschaftliche Beziehung nachgesagt. So richtig glücklich wirkten die zwei bisher aber eigentlich kaum, wenn Fotografen sie zusammen abgelichtet haben. Auf neuen Bildern sieht das allerdings ganz anders aus: Robert und Suki wirken aktuell so gelöst wie noch nie zuvor!

Am 24. Dezember schossen Paparazzi einige aussagekräftige Fotos von den offenbar noch immer frisch Verliebten. Strahlend und Hand in Hand schlenderten die beiden gemeinsam die Portobello Road in London entlang. Währenddessen brachen der einstige Twilight-Star und die in England geborene Schönheit wiederholt in schallendes Gelächter aus.

Offiziell geäußert haben sich Robert und Suki bislang noch nicht zu ihrer Liaison. Stattdessen wurden dem Ex von Kristen Stewart (29) zuletzt immer wieder Liebeleien mit anderen Frauen nachgesagt. Die aktuellen Bilder dürften diesen Spekulationen jedoch erst einmal die Grundlage nehmen.

Splash News Robert Pattinson und Suki Waterhouse

Backgrid Robert Pattinson und Suki Waterhouse an Weihnachten 2019 in London

United Archives GmbH / ActionPress Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

