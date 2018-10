Huch, was hat denen denn die Laune verdorben? Eigentlich müssten Robert Pattinson (32) und Suki Waterhouse (26) vor Freude strahlen – immerhin wird dem Paar seit Wochen eine leidenschaftliche Beziehung nachgesagt. Der Twilight-Star und das Model wurden zuletzt immer wieder bei gemeinsamen Mußestunden erwischt. Aktuelle Aufnahmen zeigen die vermeintlichen Turteltauben nun allerdings alles andere als happy. Ist bei ihnen etwa schon wieder die Luft raus?

Herunterhängende Mundwinkel, gestresste Blicke, gelangweilte Haltung: Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen Rob und Suki allem Anschein nach nicht in ihrem besten Moment. Während Robert seine Miesepeter-Stimmung ins Gesicht geschrieben steht, sieht auch seine Begleiterin nicht gerade gut gelaunt aus. Entstanden sind die Schnappschüsse nach einer langen Partynacht in London. Waren die beiden also vielleicht nur erschöpft? Oder steckt hinter ihrer miesen Stimmung doch ein ernsterer Grund?

Immerhin haben sich Robert und Suki noch immer nicht offiziell zu ihrem Flirt geäußert. Stattdessen werden dem smarten Briten immer wieder Techtelmechtel mit anderen Frauen angedichtet. Erst vor Kurzem war von einer Liaison mit Lily Collins (29), einer heißen Nacht mit Sienna Miller (36), Sehnsucht nach seiner Ex FKA Twigs (30) und sogar einem Liebes-Comeback mit Mia Goth die Rede. Ob die Gerüchte ihre junge Liebe auf die Probe stellen?

Splash News Robert Pattinson, Schauspieler

Anzeige

Splash News Robert Pattinson und Suki Waterhouse in London

Anzeige

Splash News Lily Collins und Robert Pattinson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de