Keine schönen Nachrichten zu Weihnachten für den Skate-Profi Tony Hawk (51): Seine Mutter Nancy ist am 24. Dezember nach einer jahrelangen Demenz-Erkrankung im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Fans des US-Amerikaners kennen ihn als besonders leidenschaftlichen Familienmenschen, Tony teilt regelmäßig Clips mit seinen Kids, die später vielleicht mal in seine Fußstapfen treten werden. Über seine Mama war bislang wenig bekannt, jetzt teilte Tony allerdings die traurigen Neuigkeiten von ihrem Verlust mit seiner Fangemeinde und gab einen Einblick in ihr Leben.

"Meine Mama ist heute Nachmittag nach zehn Jahren mit einer Alzheimer- und Demenz-Diagnose friedlich eingeschlafen. Wir mussten hilflos dabei zusehen, wie sie in den letzten Jahren geistig und körperlich drastisch abbaute", schrieb der Vierfach-Vater zu einer Bilderreihe mit Fotos seiner Mutter auf Instagram. Bei jedem Besuch sei es zum Ende ihres Lebens unwahrscheinlicher geworden, dass Nancy ihre Liebsten noch erkennen würde. Aber Tony wolle nicht nur trauern, sondern die 94-Jährige für das ehren, was sie erreicht habe.

So sei sie während der Weltwirtschaftskrise aufgewachsen und habe bereits mit 14 Jahren zwei Jobs gehabt. Später habe sie es geschafft, insgesamt vier Kinder mit einem geringen Einkommen großzuziehen und sie ihre jeweiligen Interessen entwickeln zu lassen. "Sie promovierte in Betriebswissenschaft in einem Alter, in dem die meisten sich langsam zur Ruhe setzen würden und war wie eine Mutter für meine Freunde mit komischen Frisuren und schwierigen familiären Hintergründen", zeigte sich Tony schließlich dankbar für die Offenheit seiner liebevollen Mama.

Getty Images Tony Hawk im Februar 2019

Instagram / tonyhawk Nancy Hawk, Mutter von Skate-Profi Tony Hawk

Getty Images Tony Hawk im Februar 2019



