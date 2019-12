Miriam und Felix Neureuther (35) sind noch immer verliebt wie am ersten Tag! Seit sechs Jahren sind die ehemalige Biathletin und der Ex-Skirennläufer ein Herz und eine Seele. Nachdem ihre erste gemeinsame Tochter im Oktober 2017 auf die Welt gekommen ist, folgte zwei Monate später die Heirat: Beide gaben sich still und heimlich in Tracht das Jawort. Zum Jahrestag postete die 29-Jährige jetzt ein Pärchen-Foto inklusive Liebesbekundung!

Auf Instagram teilte die werdende Zweifach-Mama einen Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie sie Felix inmitten eines Maisfeldes von hinten liebevoll umarmt. Dazu schrieb sie: "Zwei Jahre Ehemann und Ehefrau." Anschließend richtete die 29-Jährige romantische Worte an ihren Lebensgefährten: "Ich bin noch immer das glücklichste Mädchen an deiner Seite!" Prompt hinterließ Miriams Mann ein Herz unter dem Beitrag.

Und Felix zögerte nicht lange und veröffentlichte ebenfalls ein gemeinsames Foto, auf dem die Eheleute in Wintersportklamotte in die Kamera strahlen. Neben einer Liebeserklärung zum Jahrestag hatte der 35-Jährige herzerwärmende Worte für seine Partnerin parat. "Danke, dass du die beste Mama und Ehefrau bist, die wir uns wünschen können", ließ er Miri wissen.

Instagram / miriamneureuther Miriam und Felix Neureuther im April 2019 in Garmisch-Partenkirchen

ActionPress Felix Neureuther mit Ehefrau Miriam

Instagram / felix_neureuther Miriam Neureuther und ihr Ehemann Felix

