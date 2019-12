13 Jahre sind Dieter Bohlen (65) und seine Carina Walz schon ein Paar – und noch immer total verliebt. Das beweisen zahlreiche Pärchenfotos, die der Poptitan in den sozialen Netzwerken teilt. Dabei hätte er beim ersten Aufeinandertreffen mit der hübschen Brünetten niemals gedacht, dass sie einmal die Frau an seiner Seite sein würde. Ihre Liebesgeschichte begann ganz unspektakulär in einer Diskothek auf Mallorca.

2006 verbrachte Dieter stolze 53 Tage auf der Partyinsel und machte die Clubs unsicher, um nach der Trennung von Estefania Küster (40) sein Single-Leben zu genießen. Eines Abends habe er dann seine Carina an der Bar getroffen. "Das war nicht so, dass ich direkt gedacht habe: 'Das ist jetzt die neue Frau Bohlen'", erklärt er in der Doku Absolut – Dieter Bohlen. Doch aus einem harmlosen Flirt wurde recht schnell mehr. "Wir sind bei unseren ersten Dates mit dem Cabrio über Mallorca gefahren und haben uns kennengelernt. Da ist er auch ganz bodenständig", erinnert sich die 35-Jährige.

Eines hat Dieter von Anfang an imponiert: Carinas Ehrlichkeit. "Ich habe sie dann irgendwann gefragt, ob ich nicht zu alt für sie bin und dann meinte sie: 'Ja, natürlich bist du zu alt für mich und ich würde auch nie was mit dir anfangen.' Und das war so der Moment, wo ich dachte: 'Wow, die Frau lügt nicht'", schwärmt er. Letztendlich warf sie ihre Zweifel aber über Bord. "Als ich abgereist bin, wurde mir klar, dass ich nicht ohne ihn sein kann und dann bin ich zurückgeflogen und danach direkt nach Tötensen", gibt sie zu. Seitdem sind die zwei quasi unzertrennlich.

ActionPress / Mandoga Media / face to face Dieter Bohlen und Carina Walz beim Soccx Store Opening in Rust

Anzeige

Gora, Andreas/ ActionPress Musiker Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de