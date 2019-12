Nächste Station Familienplanung? Janina Uhse (30) hat ihr Privatleben bisher immer aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Umso überraschender war es, als die Schauspielerin im vergangenen Oktober verkündete, dass sie klammheimlich geheiratet hat. Folgt nach der Hochzeit nun der erste gemeinsame Nachwuchs? Ein Urlaubsschnappschuss von Janina sorgte diesbezüglich für wilde Spekulationen, denn: Die 30-Jährige hat ihren Bauch ziemlich verdächtig hinter einem großen Sonnenhut versteckt.

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin entspannt momentan unter der Sonne Mexikos und teilte auf Instagram ein Foto, das sie in einer Hängematte zeigt. Ein Detail scheint einigen ihrer Follower dabei besonders ins Auge zu springen. Janina hat ihre Körpermitte mit einem XXL-Hut verdeckt – etwa um eine Babykugel zu verstecken? Das ist zumindest die Theorie einzelner Fans. "Also schwanger", schrieb eine Userin in den Kommentaren und war mit diesem Gedanken nicht allein. "Das glaube ich auch. Der Bauch ist schon länger geschickt versteckt", reagierte eine weitere Nutzerin.

Janina selbst kommentierte die Diskussion nicht. Es ist also fraglich, ob die Beauty wirklich ein Baby erwartet. Aber dass sie schon länger einen Kinderwunsch hegt, ist kein Geheimnis. "Ich konnte mir das schon immer vorstellen. Ich möchte unbedingt Mama werden und am liebsten Zweifach-Mama", verriet sie im Bunte-Interview.

