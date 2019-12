Folgt nach dem Umzug ein Neustart? Hinter Dijana Cvijetic liegen aufregende Monate. Bei Love Island hatte die Blondine zunächst nur einen kurzen Aufenthalt, doch bei der Suche nach ihrem Traummann bekam sie eine zweite Chance. Nach ihrem Wiedereinzug in die Liebes-Villa war der Funke schnell zu ihrem Couple-Partner Danilo Cristilli übergesprungen. Kurz nach der Show gingen die beiden allerdings getrennte Wege. Beim Einzug in ihre neue Wohnung resümiert Dijana jetzt die Geschehnisse der vergangenen Wochen.

"Wie so einiges im Leben kam der Umzug jetzt auch total unerwartet. Jetzt, wo ich nicht mal darüber nachgedacht habe, weil so viel anderes passiert", richtet sie auf Instagram nachdenkliche Worte an ihre Community. Auf einem Foto in ihren noch leeren vier Wänden hebt sie die Hände in die Luft und schaut gedankenverloren in die Ferne. "Wer weiß, wieso das jetzt so kam. Aus irgendeinem Grund musste es ja sein. Vielleicht finde ich ja bald den Mann meines Lebens", schreibt die Beauty.

Nachdem sich Dijana und Danilo im November kaum noch zusammen auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert hatten und auch öffentlich nur noch solo unterwegs waren, bestätigte Danilo Ende des Monats die Trennung des Pärchens. "Ich bin Single, brauche jetzt erst mal Zeit für mich selbst", erklärte er damals.

