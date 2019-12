Seltener Schnappschuss der versammelten Mannschaft: Sila Sahin (34) teilt einen ganz besonders hübschen Familienmoment im Netz. Im Sommer sind die einstige GZSZ-Darstellerin und ihr Schatz Samuel Radlinger (27) zum zweiten Mal Eltern geworden. Das diesjährige Weihnachtsfest war also das Erste als vierköpfige Familie. Diese Premiere musste auf einem Schnappschuss festgehalten werden – und auch Oma Hanife durfte in so familiärem Rahmen natürlich nicht fehlen.

Dieses kürzlich gepostete Instagram-Foto dürfte bei so manchem Betrachter für nachträgliche Xmas-Stimmung sorgen! Familie Sahin-Radlinger hockt gemeinsam vor einem festlich geschmückten Christbaum. Besonderer Hingucker: die weihnachtlichen Outfits ihrer Söhne Noah und Elija. Die Feiertage mit seinen Liebsten zu verbringen, scheint Sila sehr wichtig zu sein. Zu ihrem Bild schreibt die Schauspielerin: "Das Erste, dass der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie."

Einen Tag zuvor betonte Sila, wie glücklich sie ihre Rolle als Mutter mache. "Letztes Jahr noch zu dritt und dieses Jahr schon zu viert. Elija tanzt bereits um den Baum und Noah krabbelt hinterher", freute sie sich und versicherte: "Es ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen! Danke lieber Gott."

Instagram / diesilasahin Sila Sahins Sohn Elija im Dezember 2019

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger mit ihren beiden Kindern im September 2019

Instagram / hanife_guersoy Sila Sahin und ihre Mutter Hanife, Oktober 2019

