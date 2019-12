Abschiedsschmerz bei den Sturm der Liebe-Fans! Vor Kurzem wurde bekannt, welcher Darsteller im kommenden Januar die Telenovela verlassen wird: Patrick Dollmann (38) alias Henry Achtleitner wird nach knapp einem Jahr dem Fürstenhof auf Wiedersehen sagen. Damit reiht sich 2020 nahtlos an 2019 an: Schon in den vergangenen zwölf Monaten sind viele beliebte Sturm-Darsteller aus der ARD-Serie ausgestiegen – und bei manchen kam es völlig unerwartet!

Max Beier

Anfang des Jahres gab es eine gute und eine schlechte Nachricht für die Zuschauer. Die gute war, dass sich die Publikumslieblinge Boris (Florian Frowein, 31) und Tobias (Max Beier, 26) endlich das Jawort gaben. Die Kehrseite der Medaille: Florian und Max stiegen nach ihrer TV-Hochzeit aus. Im Herbst folgte eine Überraschung: Florian feierte sein "Sturm der Liebe"-Comeback – er verkörpert jetzt sowohl Boris als auch dessen Bruder Tim.

Elke Winkens

Dass Elke an den Fürstenhof zurückkehrt, ist ziemlich unwahrscheinlich, denn ihre Rolle Xenia starb in dem Daily-Format den Serien-Tod! Nach einer Auseinandersetzung mit ihrer Tochter Annabelle (Jenny Löffler, 30), die sie zuvor in ihre Gewalt gebracht hatte, wird sie von ihrem Kind erschossen. Ihren letzten Auftritt bei "Sturm der Liebe" hatte Elke am 13. März.

Christin Balogh

Über diesen Ausstieg wurde lange gemunkelt, im Juli wurde er offiziell bestätigt: Christin Balogh (34) alias Tina bekam zum Schluss ein romantisches Happy End. Nach zahlreichen Pleiten in der Liebe heiratete sie Ragnar (Jeroen Engelsman). Nach ihrer Sommerhochzeit verließen sie zusammen Bichlheim Richtung Island. Viele Zuschauer fanden den Abschied der Darstellerin schade.

Désirée von Delft

Ihre Figur Romy erlebte ein dramatisches Ende am Fürstenhof: Während der Hochzeit mit ihrer großen Liebe Paul (Sandro Kirtzel, 29) brach sie zusammen und starb schließlich im Krankenhaus. Sie war Opfer eines Gift-Anschlags geworden. Der vergiftete Cocktail, den sie zu sich genommen hatte, war aber nicht für sie bestimmt gewesen, sondern für Denise.

Julian Schneider und Helen Barke

Dieser Ausstieg hatte die Zuschauer wohl am wenigsten überrascht! Julian und Helen spielten in der 15. Staffel von "Sturm der Liebe" das Traumpaar Joshua und Denise. Nach einem Jahr voller Irrungen und Wirrungen fand im November endlich ihre Hochzeit statt. Und Sturm-Fans wissen, was mit einem Traumpaar passiert, sobald es geheiratet hat. Die Darsteller der Turteltauben verlassen die Serie. So auch in diesem Fall: Die Charaktere von Helen und Julian wanderten nach Paris aus.

Lukas Schmidt und Paulina Hobratschk

Auch diese Serien-Schauspieler werden die Fans sicher vermissen. Paulina Hobratschk (21) verkörperte fast zwei Jahre Valentina, Lukas Schmidt (21) schlüpfte die vergangenen drei Jahre in die Rolle von Fabien. Anfang Dezember war ihre Reise bei "Sturm der Liebe" jedoch zu Ende – ein schwerer Verlust für viele Zuschauer: "Ich habe die beiden immer gern gesehen. Dass sie jetzt ebenfalls aussteigen, ist ein Verlust für die Serie, die langsam ihren Charme verliert", kommentierte einer der User den doppelten Abgang.

ARD / Christof Arnold Florian Frowein und Max Beier bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Elke Winkens, österreichisch-deutsche Schauspielerin

ARD / Thomas Neumeier Tina (Christin Balogh) und Ragnar (Jeroen Engelsman) in "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel und Désirée von Delft, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD / Christof Arnold Helen Barke und Julian Schneider bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe"

ARD/Ann Paur Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof, Drehort von "Sturm der Liebe"



