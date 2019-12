"Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (39) und seine Freundin Brenda Song (31) genießen ihre Freizeit! Die Turteltauben hatten sich vor über zwei Jahren durch ihren Schauspielkollegen Seth Green (45) kennengelernt, der die beiden einander vorgestellt hatte. Seitdem sind sie ein Paar und erfreuen sich auch an ganz normalen gemeinsamen Unternehmungen. Das Liebespaar schaute sich jetzt nämlich ein Footballspiel an!

Fotografen erwischten die "Zack & Cody"-Darstellerin und den 39-Jährigen am vergangenen Sonntag in Los Angeles. Im Los Angeles Memorial Coliseum schauten sie sich gemeinsam das Footballspiel der Los Angeles Rams gegen die Arizona Cardinals an – und demonstrierten in den Farben der Rams, blau und gelb, ihre Teamzugehörigkeit. Über ihre Instagram-Story gab Brenda ihrer Community einige Einblicke von dem Spiel. "Danke für eine gute Saison, Rams", betonte sie letztlich noch.

Obwohl Macaulay und Brenda ihre Beziehung eher aus der Öffentlichkeit raushalten und nicht viel preisgeben, offenbarte die Brünette erst kürzlich gegenüber US Magazine: "Ich rede nicht gern über mein Privatleben, aber alles ist wunderbar und ich bin glücklich."

Candid Macaulay Culkin, Dezember 2019

Candid Macaulay Culkin und Freundin Brenda Song, Dezember 2019

Candid Brenda Song in Los Angeles

