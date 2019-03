Seit zwei Jahren gehen der frühere Kinderstar Macaulay Culkin (38) und die Schauspielerin Brenda Song (31) nun schon gemeinsam durchs Leben! Ihre Beziehung versuchen die beiden zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – vor einiger Zeit hatte Macaulay allerdings bereits durchblicken lassen: Er denke sogar schon über Kinder mit der 31-Jährigen nach. Große romantische Gesten scheinen die zwei sonst allerdings nicht nötig zu haben: Auch Brendas Geburtstag verbrachte das süße Pärchen jetzt herrlich unaufgeregt im Disneyland!

Mit Minnie-Maus-Ohren und Sonnenbrille mischten sich die Turteltauben nun heimlich unter die Besucher! Ihr Debüt als Paar legten Brenda und Macaulay vor zwei Jahren noch stilecht in der Stadt der Liebe hin – Brendas Geburtstag hingegen verbrachten sie nun ganz bodenständig im Disneyland in Kalifornien. Doch wie es scheint, hätte der Tag für die "Zack & Cody"-Darstellerin und ihren Liebsten trotz allem nicht schöner sein können: Auch in der Achterbahn hatten die beiden nur Augen füreinander – und selbst das Gedränge schien ihnen die Laune nicht vermiesen zu können.

Begleitet wurden sie bei ihrem Besuch von Schauspielkollege Seth Green (45) und seiner Frau. Durch ihn haben sich die zwei letztendlich auch kennengelernt: Am Set von Seths Film "Changeland" haben sich Macaulay und Brenda zum ersten Mal getroffen – gefunkt hat es zwischen den beiden aber angeblich erst auf einer Halloween-Party!

SETC / MEGA Macaulay Culkin und Brenda Song in Los Angeles

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

Instagram / brendasong Brenda Song und Disney-Charakter Anne Boonchuy

